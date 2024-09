Lawrence of Arabia bekommt ein TV-Remake

Lawrence of Arabia gilt immer noch als einer der größten Filme aller Zeiten. Die Adaption des Buches von T.E. Lawrence Seven Pillars of Wisdom aus dem Jahr 1926 dauert etwas mehr als drei Stunden, aber Roland Emmerich möchte die Stunden, die wir in der biografischen Geschichte verbringen werden, deutlich verlängern.

Laut The Hollywood Reporter stellt sich Emmerich die Serie mit drei Staffeln vor, von denen jede als Prestige-Fernsehen gelten wird. Anthony McCarten - der Autor von Bohemian Rhapsody - wird sich in der Serie umsehen und möchte die gesamte erste Staffel schreiben.

Emmerich denkt auch über eine zweite Staffel von Those About to Die nach, der Amazon-Serie, die als sein Ausflug ins Fernsehen fungiert.

Würdest du dir eine Lawrence of Arabia Show ansehen?