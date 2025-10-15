Lawrence Fishburne will den Professor X des MCU spielen

So sehr wir auch gerne scherzen, dass Lawrence Fishburne sich nicht an seinen Auftritt in Ant-Man and the Wasp von 2017 erinnert, ist das MCU dafür bekannt, Schauspieler immer wieder neu zu besetzen und sie für neue Rollen zu engagieren, was bedeutet, dass wir nicht lachen sollten, wenn wir hören, dass Fishburne eine andere Rolle in der Comic-Franchise haben möchte. Genauer gesagt will er Professor X spielen.

Bei einer Podiumsdiskussion auf der New York Comic Con am vergangenen Wochenende sprach Fishburne über andere Franchises, denen er gerne beitreten würde, und fragte die Menge, was sie von ihm als Professor X halten würden. </a>"Ich weiß, dass sie jetzt über die X-Men sprechen. An dieser Stelle möchte ich also eines von zwei Dingen. Die erste Frage wäre: Was haltet ihr von Laurence Fishburne als Professor X?"

Der Vorschlag wurde natürlich mit Jubel aufgenommen, aber wir müssen sehen, ob Marvel zuhört. Das MCU wird nach Avengers: Secret Wars im Jahr 2027 einige große Veränderungen erfahren, und so ist es möglich, dass Fishburne mit von der Partie sein könnte.

Der Schauspieler sprach auch über andere Franchises, denen er gerne beitreten würde und von denen er die Finger lassen möchte. Vor allem Star Wars schien für Fishburne eine große Abschreckung zu sein. "Mir geht es gut. Ich schaue mir alles an. Ich schaue mir jeden Star Wars an, ich bin jetzt mitten in Rebels, Mann. Ich bin gut auf der Couch mit Star Wars. Ich brauche kein Lichtschwert. Ich mache nicht - pew pew! - Ich brauche es nicht."

Fishburne wäre jedoch bereit, seine Rolle in einer anderen Sci-Fi-Welt wieder aufzunehmen. Die Matrix könnte <a href="https://www.gamereactor.de/laurence-fishburne-konnte-bereit-sein-seine-rolle-als-morpheus-in-einem-funften-matrix-film-wieder-aufzunehmen-1681893/" title="Laurence Fishburne könnte bereit sein, seine Rolle als Morpheus in einem fünften Matrix-Film wieder aufzunehmen">ihn wieder sehen, wenn ein weiterer Film gedreht wird.