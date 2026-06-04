Laut Weltgesundheitsorganisation töten unsichere Lebensmittel jährlich 1,5 Millionen Menschen

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Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass Lebensmittel, die mit schädlichen Bakterien, Viren, Parasiten oder Chemikalien kontaminiert sind, jedes Jahr weltweit 1,5 Millionen Menschen töten und dass kleine Kinder am stärksten betroffen sind, wie von NDTV und YLE berichtet wird.

Nach der Analyse von Daten aus 194 Ländern zwischen 2000 und 2021 stellte die WHO fest, dass jährlich 886 Millionen Menschen an einer Krankheit erkranken, die mit dem Verzehr unsicherer Lebensmittel zusammenhängt. Das Krankheitsrisiko ist bei Kindern unter fünf Jahren fast dreimal so hoch. Und obwohl die allgemeinen lebensmittelbedingten Krankheiten seit 2000 zurückgegangen sind, bestehen massive regionale Unterschiede.

Afrika und Südostasien allein machen fast 75 % aller lebensmittelbedingten Krankheiten und 60 % der weltweiten Todesfälle aus. Im Jahr 2021 verursachten mit schätzungsweise 860 Millionen Fällen biologische Gefahren wie Bakterien und Viren die überwiegende Mehrheit der lebensmittelbedingten Krankheiten.

Die Aufnahme von Chemikalien verursachte einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Todesfälle. Diese wichtigsten nicht-biologischen Ursachen für lebensmittelbedingte Todesfälle waren Arsen- und Bleivergiftungen.

"Die Daten zeigen, dass lebensmittelbedingte Krankheiten nicht nur hartnäckig sind, sondern durch den Klimawandel, der das Kontaminationsrisiko erhöht, und durch antimikrobielle Resistenz, die die Behandlung von Infektionen erschwert, verschärft werden", wie Yuki Minato, technischer Beauftragter für Lebensmittelsicherheit der WHO, erklärte.