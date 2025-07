Laut Virtuos ist die GPU-Leistung der Switch 2 "vergleichbar" mit der der Xbox Series S

HQ

Nachdem man Mario Kart World und Trailer für das kommende Donkey Kong Bananza gesehen hat, ist es offensichtlich, dass Switch 2 einige digitale PS unter der Haube zu haben scheint. Aber wie mächtig ist es wirklich?

Vor der Veröffentlichung gab es häufig Gerüchte, dass die Leistung der PlayStation 4 nahe kommen würde, aber mehrere Entwickler (nicht zuletzt Koei Tecmo) haben gesagt, dass sie näher an der Xbox Series S liegt und somit auch leistungsmäßig zu dieser neuen Generation gehört. Jetzt hat sich ein anderer Entwickler in die Angelegenheit eingemischt, und auch sie scheinen zu glauben, dass Switch 2 leistungsfähiger ist, als einige vielleicht gedacht haben.

Virtuos, ein in Singapur ansässiges Support-Studio, das in erster Linie andere Entwickler unterstützt und an unzähligen Großprojekten beteiligt war - zuletzt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und das Metal Gear Solid Δ: Snake Eater im nächsten Monat, an dessen Entwicklung sie auch beteiligt waren - teilten ihre Ansichten zu diesem Thema in einem Interview mit Wccftech mit. Eoin O'Grady, Director of Business Development, kommentiert:

"In Bezug auf die GPU schneidet die Switch 2 etwas schlechter ab als die Series S. Dieser Unterschied ist im Handheld-Modus deutlicher. Allerdings unterstützt die Series S keine Technologien wie DLSS, was bei der Switch 2 der Fall ist. Damit sind die GPU-Fähigkeiten der beiden Konsolen insgesamt vergleichbar."

Bei der CPU sieht das Bild allerdings etwas anders aus und er kommt zu dem Schluss:

"CPU-technisch gibt es eine klarere Trennung zwischen den beiden Konsolen. Die Switch 2 ist in dieser Hinsicht näher an der PlayStation (PS) 4 und hat eine CPU, die nur etwas leistungsfähiger ist als die der PS4. Da die meisten Spiele bei guter Optimierung eher GPU-gebunden als CPU-gebunden sind, hängt die Auswirkung dieses Unterschieds weitgehend vom jeweiligen Spiel und seiner Zielbildrate ab.

Jedes Spiel, das mit 60 FPS auf der Series S ausgeliefert wird, sollte problemlos auf die Switch 2 portiert werden. Ebenso sollte ein Series S-Spiel mit 30 FPS, das GPU-gebunden ist, ebenfalls gut portiert werden. Spiele mit komplexer Physik, Animationen oder anderen CPU-intensiven Elementen können zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen, wenn es darum geht, 30 oder 60 FPS zu erreichen, oder sie erfordern zusätzliche Optimierungen bei der Portierung."

Er glaubt, dass dies das Gerät zu einer schönen Ergänzung zum Steam Deck in Bezug auf den wachsenden tragbaren Markt macht, und er denkt, dass es eine großartige Möglichkeit ist, große Spiele unterwegs mitzunehmen:

"Die ursprüngliche Switch hat zusammen mit dem Steam Deck und anderen hochwertigen Handheld-Gaming-Rigs zum Wachstum in diesem Bereich beigetragen. Gamer wollen zunehmend AAA-Spiele für unterwegs, und daher denke ich, dass wir sehen werden, dass die Switch 2 ihren Vorgänger übertreffen wird."

Teilen Sie seine Meinung über das Potenzial von Switch 2?