Laut Ubisoft spricht Skull & Bones Mehrspieler-Fans zuerst an

Als Skull & Bones 2017 erstmals vorgestellt wurde, präsentierte es sich als dynamischer Mix aus Einzel- und Mehrspielerinhalten. Der Titel wurde bislang noch nicht aufgegeben, allerdings heißt es in verschiedenen Berichten, dass die Entwicklung neu gestartet werden musste (anders lässt sich die lange Wartezeit auch nur schwer erklären).

Dass an diesen Gerüchten etwas dran sein könnte, zeigt nun auch Ubisofts Kommunikation. Der CFO (Chief Financial Officer) Frédérick Duguet beschreibt das Game im jüngsten Investorentreffen als Marketing-taugliche "Multiplayer First"-Anwendung: "Es ist eine sehr vielversprechende, neue Marke, die sich zuerst auf Mehrspieler-[inhalte] fokussiert. [Dadurch] ist es sehr konsistent mit unserer Strategie, Mehrspielerwettkämpfe und Koop [im Zentrum] einer großen, offenen Welt anzubieten, die in einer bedeutenden, attraktiven Fantasie angesiedelt ist."

Mit welchem Finanzierungsmodell dieses Spiel starten wird, ist nicht bekannt.

Quelle: VGC.