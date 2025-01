Laut Studie dominiert der PC den Gaming-Markt

HQ

Ein neuer und umfassender Bericht von Epyllion, der die Entwicklung der Branche in den letzten zehn Jahren analysiert, zeigt, dass PC-Gaming heute Einnahmen generiert, die Konsolen völlig in den Schatten stellen. Seit 2011 hat der PC 225 % mehr Geld verdient als PlayStation, Xbox und Nintendo zusammen, was einem reinen Umsatz von fast 300 Milliarden SEK entspricht. Und diese Zahl berücksichtigt nur die Spieleverkäufe.

Diese Dominanz wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter die deutlich größere Auswahl an Spielen auf dem PC, der bessere Zugang zu Early-Access-Projekten, bessere Bedingungen für kompetitives Spielen und die Tatsache, dass jetzt mehr bisher konsolenexklusive Spiele auf dem PC verfügbar sind. Darüber hinaus betont Epyllion, dass die Möglichkeit, einen Computer aufzurüsten und damit die Leistung der Konsole bei weitem zu übertreffen, ebenfalls ein entscheidender Faktor ist.

