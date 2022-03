Laut Sid Meier sollten sich Publisher auf Produktion spaßiger Spiele konzentrieren, statt auf Monetarisierung

HQ

Wenn uns Videospielpublisher heutzutage neue Spiele vorstellen, dann sprechen sie häufig zuerst über Vorbestelleroptionen und zusätzliche Kaufanreize, statt über das Spiel selbst. Jemand, der diese erzwungene Verkaufsmentalität ankreidet, ist Sid Meier, der Mitbegründer von Microprose und Firaxis, sowie der Schöpfer der nach ihm benannten Civilization-Serie. In einem Interview mit BBC erinnert er uns, worauf sich interaktive Unterhaltung eigentlich konzentrieren sollte:

"Die Menschen können annehmen, dass ein Spiel spaßig sein wird und dass zum Erfolg Zwischensequenzen, die Monetarisierung oder was auch immer gehören. Aber wenn der Kern einfach nicht [aus] gutem Gameplay [besteht], dann wird es nicht funktionieren. [...] Wir müssen sicherstellen, dass unsere Spiele weiterhin eine hohe Qualität aufweisen und spaßig zu spielen sind. Es gibt da draußen so viele Formen der Unterhaltung und so viele andere Möglichkeiten, wie man seine Freizeit verbringen kann... So wie das Internet funktioniert, werden alle [auf etwas Neues anspringen], sobald eine Veränderung stattfindet."

Quelle: IGN.