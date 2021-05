Laut Raven Software ist jeder 200. Spieler in Call of Duty: Warzone ein Cheater

You're watching Werben

Raven Software hat ständig Probleme mit Cheatern in Call of Duty: Warzone, doch glücklicherweise lässt der Großteil der Spielerschaft die Finger von unfairer Schummel-Software. Laut den Entwicklern seien mittlerweile über 500.000 Accounts gesperrt worden. Erst am Wochenende wurden "über 30.000 böswillige Konten" gebannt, schreibt das Team auf Twitter.

Wie hoch diese Zahl ist, verrät uns der Taschenrechner: Call of Duty: Warzone hat vor einigen Monaten die 100-Millionen-Spieler-Marke überschritten und somit gehört jeder 200. Account einem Betrüger. Das ist problematisch, weil sich in den meisten Lobbys 100 Spieler zusammenfinden. Würden die Entwickler nicht eingreifen, würdet ihr rechnerisch in jedem zweiten Match auf einen Cheater treffen.