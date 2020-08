Laut Phil Spencer sind Series X und One X auf einem Lautstärkelevel

Das vertikale Design der Xbox Series X sei laut Microsoft auch aus dem Grund so gewählt worden, um das Geräusch der Konsolekühlung zu reduzieren. Durch die zentrierte Ventilation sei es der Konsole selbst bei maximaler Leistung möglich, eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten, ohne dass das System sprichwörtlich abhebt. Laut Phil Spencer, dem Chef von Xbox, sei die Series X im Betrieb deshalb nicht lauter als eine Xbox One X:

"Wir haben für unsere Konsole ein [funktionales] Design entwickelt, damit wir viel Luft mit einem großen Lüfter ansaugen können, der sich etwas langsamer dreht, sodass wir nicht die hohen, lauten Geräusche bekommen, die eine Konsole normalerweise erzeugen kann", erklärte er letzte Woche auf Twitch. "Als ich die Serie X anstelle meiner One X einsetzte, gab es nicht mehr Geräusche als bei der One X und viel mehr Leistung. Ihr schließt sie einfach nur an, direkt an Ort und Stelle, und erhaltet ein so großes Upgrade. Meine Spiele funktionieren und es klingt genauso, wie meine Xbox One X, mit viel mehr Leistung."

Davon sind wir ein großer Freund und deshalb werden wir das natürlich überprüfen, sobald die Konsole im November erscheint.