Laut Nintendo befindet sich die Switch noch immer "in der Mitte ihres Lebenszyklus"

HQ

Die Nintendo Switch ist inzwischen Nintendos meistverkaufte Heimkonsole, da die Hybridplattform mittlerweile sogar die Nintendo Wii überholen konnte. Erfolgreicher sind jetzt nur noch die Handhelds des Herstellers, also der Gameboy mit 118,69 Millionen Geräten und die Nintendo-DS-Familie, die auf 154,9 Exemplaren thront. Doch obwohl die Hardware bereits fast fünf Jahre alt ist, klingt es nicht danach, dass wir bald einen bemerkenswerten Generationssprung erwarten sollten.

Während des jüngsten Quartalsberichts verrät Nintendos Firmenpräsident Shuntaro Furukawa, dass sich die Konsole nach wie vor in der Mitte ihres Lebenszyklus befinde: "Die Switch ist erst in der Mitte ihres Lebenszyklus angelangt und das Momentum für das aktuelle Jahr ist hoch. Die Switch ist bereit, die Regeln vergangener Konsolen zu durchbrechen, deren Momentum im sechsten Jahr auf dem Markt an Stärke verloren hat. [Diese Plattform] wächst weiter."

Auch Nintendo verweist darauf, dass die hohe Nachfrage nach Halbleiter-Komponenten die Produktion neuer Geräte einschränke. Das Unternehmen geht deshalb davon aus, dass sie nicht so viele Konsolen herstellen werden können, wie sie gerne würden: "Der Ausblick für Halbleiter und andere Komponenten bleibt seit Anfang des Fiskaljahres ungewiss und die verlangsamte Distribution ist weiterhin ein Problem, was auch die Produktion und die Logistik beeinflusst."

Insgesamt hat der Hersteller seit März 2017 103,53 Millionen Nintendo Switch hergestellt. Vier von fünf Konsolen sind das normale Modell (n=78,9 Prozent), die kleineren Lite-Varianten nehmen 17,2 Prozent ein und die restlichen 3,9 Prozent entsprechen der Installationsbasis der neuen Nintendo Switch OLED, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Die meisten Konsolen wurden in Amerika verkauft (n=38,75 Prozent), während Europa mit 27 Millionen verkauften Einheiten nur knapp über der Anzahl verkaufter Geräte liegt, die in den letzten fünf Jahren allein in Japan über die Ladentheke gingen (n=24,4 Millionen Einheiten). 12,1 Millionen Nintendo Switch verteilen sich auf die restliche Welt.

Quelle: Nintendo, Bloomberg und CNBC.