Laut Jim Ryan sind im neuen Playstation-Plus-Abo „alle großen Namen" enthalten

Im März kündigte Sony eine Neuausrichtung des Online-Angebots "Playstation Plus" an, das im Sommer mit neuen Tarifoptionen erweitert werden soll. Für Bestandskunden wird sich voraussichtlich wenig ändern, doch wer in Zukunft monatlich mehr zahlen möchte, der erhält je nach gewählter Mitgliedschaft Zugriff auf Bibliotheken, die "mehrere hundert Spiele" via Games-Streaming verfügbar machen sollen.

In der knappen Ankündigung hat Sony viel über die verfügbaren Spiele gesprochen, ohne sie konkret zu nennen. Stattdessen wurden einige aktuelle Beispiele angegeben: "Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal". Im Gespräch mit Gamesindustry.biz stellte der SIE-Präsident Jim Ryan klar, dass Kunden nicht erwarten sollten, dass Spieleneuheiten ins PS+-Abo aufgenommen werden. Dennoch werde die Bibliothek "alle großen Namen" enthalten, stellte der Manager kürzlich in der neuesten Ausgabe des offiziellen Playstation-Podcasts klar:

„Ich werde ein bisschen [für das Angebot kämpfen müssen], aber ich kann euch sagen, dass wir [viele] Publisher für dieses Programm [begeistern konnten]. Alle großen Namen sind anwesend. Wir haben große Publisher, kleine Indie-Publisher, [insgesamt] über 200 Partner, die mit uns zusammenarbeiten, um ihre Inhalte in Playstation Plus zu integrieren. Das Line-Up wird also entsprechend stark sein."