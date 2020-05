Laut Hideo Kojima war Death Stranding "kein Misserfolg"

Obwohl wir hier bei Gamereactor Hideo Kojimas neueste Arbeit Death Stranding sehr genossen haben, scheint das Spiel nicht unbedingt ein Kassenschlager gewesen zu sein. Tatsächlich gab es sogar Gerüchte - die nie offiziell bestätigt wurden - über mögliche Spannungen zwischen Sony und Kojima Productions, da Sony ein großes Marketingetat für das besondere Spiel zur Verfügung stellte.

In einem langen Interview mit der japanischen Webseite Livedoor News (über NeoGAF) dementierte der Studiochef Hideo Kojima diese Meldungen nun jedoch. Death Stranding soll seine Entwicklungskosten wieder eingespielt haben, da die Gewinnschwelle kürzlich erreicht wurde. Das eigenartige Abenteuer beginnt nun also, Geld zu generieren und im Juli werden die Verkäufe der PC-Version weiteres Geld in die Taschen der Entwickler spülen.