Laut Hideki Kamiya läuft Produktion von Bayonetta 3 immer noch "gut"

Bayonetta 3 wurde 2017 mit einem kleinen Teaser-Trailer von Nintendo bestätigt, doch noch immer gibt es kein einziges Bild aus dem neuen Spiel von PlatinumGames. Die Fans machen sich langsam Sorgen, deshalb stellte der Game Director Hideki Kamiya bereits im Mai klar, dass sein Spiel weiterhin in der Produktion stecke. Seitdem gab es keine weiteren Updates, deshalb wird es nun mal wieder an der Zeit für eines.

In einem Interview mit GameXplain wurde Kamiya nach dem Status vom neuen Bayonetta gefragt und seine knappe Antwort lautete: "Es läuft gut". Deutlich beruhigter scheinen die Fans nach diesem Statement zwar nicht zu sein, aber da die Japaner derzeit so viele Eisen gleichzeitig im Feuer haben, wird sich die Produktion wohl einfach noch ein wenig in die Länge ziehen.

Quelle: Nintendolife.