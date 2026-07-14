Laut einem neuen Bericht werden die Konsolenverkäufe laut einem neuen Bericht im Jahr 2026 um fast 20 % zurückgehen

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Obwohl Nintendo im letzten Jahr mit der Switch 2 einen Verkaufserfolg nach dem anderen feierte, bleibt die Aussicht für Videospiele als Phänomen düster. Trotz des schnell verkauften Hybridgeräts berichtet GamesIndustry.biz nun, dass eine Studie von S&P Global Market Intelligence Kagan darauf hindeutet, dass die Konsolenverkäufe im Jahr 2026 voraussichtlich um 19,5 % auf insgesamt 33,9 Millionen Einheiten sinken werden.

Ein großes Problem sind natürlich die hohen Konsolenpreise sowie die Tatsache, dass sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series S/X inzwischen ziemlich veraltet sind. S&P-Analysten kritisieren auch die Gesamtstrategien und das Fehlen von Spielen (ein Problem, das sogar auf der Switch 2 gilt, wo neue Titel in Nintendos größten Franchises auffällig fehlen).

Die Hoffnung ist, dass die Chippreise 2028 zu sinken beginnen, damit Microsoft und Sony die PlayStation 6 und Project Helix zu einigermaßen erschwinglichen Preisen auf den Markt bringen können, aber derzeit wird angenommen, dass selbst das konsolenexklusive Grand Theft Auto VI einen massiven Verkaufsrückgang verhindern kann.