Laut einem neuen Bericht werden die Konsolenverkäufe laut einem neuen Bericht im Jahr 2026 um fast 20 % zurückgehen
Nicht einmal Grand Theft Auto VI wird in diesem Jahr voraussichtlich einen starken Rückgang der Konsolenverkäufe verhindern, was auf schlechte Strategien, hohe Preise und einen Mangel an Spielen zurückzuführen ist.
Obwohl Nintendo im letzten Jahr mit der Switch 2 einen Verkaufserfolg nach dem anderen feierte, bleibt die Aussicht für Videospiele als Phänomen düster. Trotz des schnell verkauften Hybridgeräts berichtet GamesIndustry.biz nun, dass eine Studie von S&P Global Market Intelligence Kagan darauf hindeutet, dass die Konsolenverkäufe im Jahr 2026 voraussichtlich um 19,5 % auf insgesamt 33,9 Millionen Einheiten sinken werden.
Ein großes Problem sind natürlich die hohen Konsolenpreise sowie die Tatsache, dass sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series S/X inzwischen ziemlich veraltet sind. S&P-Analysten kritisieren auch die Gesamtstrategien und das Fehlen von Spielen (ein Problem, das sogar auf der Switch 2 gilt, wo neue Titel in Nintendos größten Franchises auffällig fehlen).
Die Hoffnung ist, dass die Chippreise 2028 zu sinken beginnen, damit Microsoft und Sony die PlayStation 6 und Project Helix zu einigermaßen erschwinglichen Preisen auf den Markt bringen können, aber derzeit wird angenommen, dass selbst das konsolenexklusive Grand Theft Auto VI einen massiven Verkaufsrückgang verhindern kann.