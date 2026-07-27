Laut einem neuen Bericht sinkt der globale Hunger stark

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Obwohl es in den letzten Jahren viele negative Schlagzeilen über den Zustand der Welt gab, gibt es viele Trends, die sich in die richtige Richtung bewegen. Ein Beispiel stammt aus "The State of Food Security and Nutrition in the World 2026", das einen neuen Bericht veröffentlicht hat, der zeigt, dass der globale Hunger dramatisch zurückgegangen ist.

Obwohl 7,8 % der Weltbevölkerung immer noch nicht genug zu essen haben, ist diese Zahl von 35 % im Jahr 1970 gesunken. Natürlich sollte sie auf 0 % sinken, sodass noch Arbeit zu tun ist, aber der Bericht besagt, dass im weiteren Verlauf dieses Jahrzehnts weitere 20 % aus dem Hunger geholt werden sollen.