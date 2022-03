Laut Denis Villeneuve ist das Drehbuch der Dune-Fortsetzung "so gut wie beendet"

HQ

Der Regisseur Denis Villeneuve arbeitet mit Warner Bros. zusammen am zweiten Teil der Dune-Neuverfilmung, die offenbar gut voranschreitet. Collider erfährt im Gespräch mit dem Filmemacher, dass er kürzlich das Imax-Kinoerlebnis lieben gelernt habe und dass das Drehbuch der kommenden Fortsetzung schon beinahe fertig sei: "Das Drehbuch ist größtenteils fertig, aber es wird immer noch daran gearbeitet. Es wird sich bis zum endgültigen Schnitt noch in Arbeit befinden, aber es ist bereits gefestigt. Ich halte das Drehbuch in meinen Händen, die Vorbereitungen sind in vollem Gange." Dune Teil 2 soll voraussichtlich am 20. Oktober 2023 ausgestrahlt werden.