Laut dem CEO von Epic Games sind Lootboxen Glücksspiel

Fortnite verwendete in seiner ursprünglichen Form klassische Beutekisten, mittlerweile wurden sie jedoch aus dem Spiel entfernt und kommen deshalb im beliebten Battle-Royale-Spielmodus nicht mehr zum Einsatz. Es gibt jedoch immer noch Entwickler, die solche Geschäftspraktiken aktiv unterstützen, deshalb hat Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, diesen Leuten klar gesagt, was sie da eigentlich tun.

Er sprach kürzlich auf dem DICE-2020-Gipfel, der jedes Jahr einige der größten Branchenexperten unter den Entwicklern unter einem Dach versammelt, über das Thema Lootboxen. In seinem Panel forderte er die Industrie dazu auf, dieses Experiment hinter sich zu lassen und den Blick in den Spiegel zu wagen:

"Wir müssen uns als Branche fragen, was wir sein wollen, wenn wir erwachsen sind. Wollen wir Las Vegas mit seinen Spielautomaten nacheifern oder wollen wir als Entwickler von Produkten, denen Kunden vertrauen können, weithin anerkannt werden. [...] Ich denke wir werden sehen, dass sich immer mehr Verlage von Beutekisten entfernen."

Darüber hinaus erklärte er, dass echtes Crossplay das Hauptaugenmerk der Branche sein sollte.

"Was wir alle wirklich akzeptieren wollen und müssen, ist der gleichberechtigte Zugang zu allen Kunden und der Verzicht auf unsere eigenen Versuche, ein privates [...] Monopol zu schaffen. In Fortnite spielt der Spieler, der mit Freunden Zeit verbringt, doppelt so lange und gibt mehr Geld aus. Die Zukunft ist plattformübergreifend und wir müssen alle unseren Beitrag leisten."

Quelle: The Hollywood Reporter.