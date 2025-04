Laut CD Projekt Red fasst die größte Cartridge für Switch 2 64 Gigabyte

HQ

Die Switch 2 verfügt über 256 Gigabyte integrierten Speicher, was achtmal mehr ist als die 32 Gigabyte der ursprünglichen Switch. Darüber hinaus wirken die Spiele angenehm klein, zumindest von Nintendo selbst, so dass es so aussieht, als müssten Sie möglicherweise nicht aufrüsten.

Aber wie viel fasst eine Switch 2 Cartridge dann maximal? Nun, der Community-Manager von CD Projekt Red hat das jetzt in einem BeatEmUps-Video (via Resetera) beantwortet, wo er zu hören ist:

"Wir haben uns speziell für die höchste Kapazität entschieden, also 64 Gigs."

Spiele können natürlich größer werden, da es digitale Downloads gibt, und es wurde bereits bestätigt, dass einige Switch-Titel nur leere Cartridges haben, die als eine Art Schlüssel dienen, mit dem Sie die Spiele herunterladen können. Aber wenn es um physische Veröffentlichungen geht, scheint es, zumindest im Moment, dass 64 Gigabyte die Obergrenze sind.