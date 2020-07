Laut Capcom sei Resident Evil: Village fast zu zwei Dritteln fertig

Im vergangenen Monat haben wir erstmals offiziell von Resident Evil Village gehört. Da die interne Entwicklung durch gesprächige Insider sehr gut dokumentiert scheint, gingen nicht wenige Leute davon aus, dass wir ein Veröffentlichungsdatum früh im kommenden Jahr zu sehen bekommen werden. Das scheint allerdings nicht sehr wahrscheinlich zu sein, wie Capcom kürzlich verriet.

In der neuesten Ausgabe der Famitsu haben wir einen Einblick in den Entwicklungsprozess erhalten und unter anderem erfahren, dass Resident Evil Village momentan nur etwa zu 60 Prozent fertiggestellt sei. Infolgedessen wird das Spiel unter Garantie nicht Anfang 2021 abgeschlossen sein, wie einige Quellen zuvor behauptet haben. Es wurde auch berichtet, dass wir im August mehr zu Resident Evil Village erfahren werden, was plausibel erscheint.

Danke an den Übersetzer BlackKite.