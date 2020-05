Laut Bloomberg steht PS5-Gaming-Konferenz in einer Woche an

Seit Wochen wird gemunkelt, dass Sony Anfang Juni auf einer Konferenz die Playstation 5 präsentieren soll, allerdings gibt es verschiedene Ansichten darüber, was nun konkret gezeigt werden soll. Wir glauben, dass es einen Grund geben wird, warum Sony so lange stillhält, deshalb ist es sicher eine gute Idee, mit verhaltenen Erwartungen auf eine solche Präsentation zu blicken - so sie denn stattfindet.

Dass etwas geplant ist, darüber scheint sich die gesamte Branche jedoch einig zu sein, denn aktuell wird eigentlich nur noch darüber diskutiert, an welchem Tag das große Ereignis denn nun stattfindet. Eine der zuverlässigsten Quellen der Szene sprach gestern darüber, dass die Präsentation am 3. oder 4. Juni geplant sei. Jason Schreier, ehemals Kotaku-Redakteur, meint jedoch, dass das genaue Datum noch nicht 100-prozentig feststehe.

Die Quellen von Bloomberg sind sich jedoch einig, dass Sony eine Online-Veranstaltung organisiert, auf der PS5-Spiele vorgestellt werden. Laut dem Bericht sei jedoch nicht zu erwarten, dass wir konkrete Details zur kommenden Next-Gen-Maschine erfahren werden. Mit Angaben zum Preis oder dem Startdatum sollte deshalb niemand rechnen.