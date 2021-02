Laut Ashly Burch ist Forbidden West wie Horizon: Zero Dawn, nur "besser und mehr"

You're watching Werben

Die Leute hatten großen Spaß an Horizon: Zero Dawn und es scheint ganz so, als würde der Nachfolger, Horizon Forbidden West, mehr vom Altbekannten bieten. Die Fortsetzung von Guerilla Games' Erfolgsgeschichte wurde von der Synchronsprecherin Ashly Burch - die Stimme von Protagonistin Aloy - in einem Interview mit Gamesradar wie folgt beschrieben:

"Ich kann nicht viel sagen... Aber [...] ich denke wirklich, dass all die Dinge, die die Leute an Zero Dawn geliebt haben - die wunderschöne Welt, die eindringliche Geschichte, das großartige Gameplay -, Forbidden West [ist] einfach mehr [davon] und besser." Ob das stimmt, erfahren wir voraussichtlich noch dieses Jahr, denn Horizon Forbidden West soll wohl in ein paar Monaten für Playstation 4 und 5 veröffentlicht werden.