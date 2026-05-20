Laut Arnold Schwarzenegger wird die Conan the Barbarian Fortsetzung 2027 gedreht

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Vor ein paar Monaten gab Arnold Schwarzenegger unerwartet bei einem Auftritt auf einem Fanfestival zu Ehren des Actionstars bekannt, dass bald mit der Arbeit an einer Fortsetzung von Conan der Barbar begonnen wird, mit weiteren Plänen, zu Predator zurückzukehren (wie wir angesichts der jüngsten Projekte erwartet hatten) und auch zu Commando.

Arnie erzählte seinen Fans, dass er in der Conan-Fortsetzung als altersgerechte Version der Figur zurückkehren würde, genauer gesagt als König Conan, und nun ist die Action-Legende mit weiteren Informationen für das Projekt zurück.

Im erneuten Gespräch mit TheArnoldFans erklärte Schwarzenegger, dass das Ziel sei, dass die Fortsetzung von Conan der Barbar 2027 gedreht wird und dass er nun hart daran arbeitet, sich auf den Film vorzubereiten (oder vielleicht ist das bessere Wort 'aufgeregt').

Schwarzenegger erklärt: "Nächstes Jahr werden wir King Conan machen. Das ist jetzt Realität, und ich freue mich darauf. Seit zehn Jahren sage ich: 'Wir sollten King Conan machen und ein großartiges Drehbuch schreiben, jemanden finden, der Rober E. Howard wirklich versteht, der die Zeichnungen von Frank Frazetta versteht, und weitermachen.' Ich möchte, dass John Milius, der Regisseur von Conan 1, vielleicht der Produzent ist. Es wird also wirklich fantastisch."

Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung von Conan der Barbar?