Laut Analyst wird erwartet, dass der Markteinsteiger für PCs bis 2028 verschwinden wird

Es ist ohnehin schon sehr schwierig, das Budget eines Gaming-PCs niedrig zu halten, aber bis vor relativ kurzer Zeit, wenn man nur über Steam spielen wollte und sich nicht um die neueste Grafik oder Leistung kümmerte, konnte man für denselben Preis etwas Vergleichbares mit einer Konsole bekommen. Dieser Einstiegsmarkt wird jedoch voraussichtlich bald verschwinden, da die Kosten für einen eigenen PC heutzutage einfach zu hoch sind.

Wie von Wccftech festgestellt, legt ein neuer Marktbericht von Gartner nahe, dass wir mit sinkenden PC-Auslieferungen die Idee eines Budget-Builds bald vergessen werden. "Das Einstiegssegment für PCs unter 500 Dollar wird bis 2028 verschwinden", sagte Ranjit Atwal, Senior Director Analyst bei Gartner.

Es war seit Jahren extrem schwierig, einen PC mit würdiger Leistung für etwa 500 Dollar zu bekommen, aber mittlerweile ist es praktisch unmöglich, selbst wenn wir das Budget auf 1000 Dollar erhöhen. Vor den Preiserhöhungen im RAM war dies ein Problem, da die GPU-Kosten mit jeder Generation bereits stiegen, obwohl das Leistungsupgrade nicht mehr so bedeutend war wie zuvor.

Entschuldigung für alle, die einen PC mit kleinem Budget bauen wollen, denn das scheint einfach etwas zu sein, das bald verschwinden wird.