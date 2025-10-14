Laurence Fishburne könnte bereit sein, seine Rolle als Morpheus in einem fünften Matrix-Film wieder aufzunehmen

HQ

Werden wir in Zukunft mehr von dem weisen, arschtretenden Morpheus sehen? Das ist die Frage, die sich die Fans stellen, und obwohl die Figur im vierten Matrix-Film, Resurrections, auftauchte, war es in Form von Yahya Abdul-Mateen II, der die Rolle übernahm und sie - in gewisser Weise - neu erfand.

In einem kürzlichen Interview mit Variety verriet Laurence Fishburne jedoch, dass er die Tür noch nicht ganz geschlossen hat und sich tatsächlich vorstellen könnte, in die Rolle zurückzukehren. Das heißt, wenn das Skript gut ist.

"Es hängt wirklich davon ab, wie gut es ist, wenn es großartig ist, dann ja, wenn es Sinn macht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht."

Laut Fishburne kommt es auch darauf an, wer an dem Projekt beteiligt ist, sowie auf das Gesamtpotenzial. Er erwähnte auch, dass er einmal versucht hat, sich an The Matrix Resurrections zu beteiligen, aber das Produktionsteam hat ihn abgelehnt. Wenn auch zu einem, wie er es nennt, guten Einvernehmen.

"Ich habe mich gemeldet, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich sagte: 'Vielen Dank', und Lana Wachowski sagte: 'Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken', und das war's."

Die Frage ist also, würdest du gerne einen fünften Matrix-Film mit Fishburne in der Hauptrolle sehen?