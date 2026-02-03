Laura Dern, Sam Neil und Jeff Goldblum kehren in die erste Jurassic Park-in-Super-Bowl-Werbung zurück

HQ

Spät am Sonntagabend (europäische Zeit) beginnt endlich der Super Bowl LX, bei dem die New England Patriots im Levi's Stadium in der San Francisco Bay Area auf die Seattle Seahawks treffen. Letztere sind große Favoriten, aber wie wir alle wissen, bedeutet das am Ende oft nichts, und wir sind sicher, dass es ein spannendes Spiel wird.

Aber... wie wir alle wissen, ist es nicht nur Football, das die Leute zum Super Bowl zieht, sondern ein riesiges Event mit allem Drum und Dran, bei dem selbst Werbespots als Unterhaltung gelten und oft sehr teure und überraschende Clips enthalten, oft voller Prominenter. Einige davon werden meist im Voraus gezeigt, und dank dessen wissen wir jetzt, dass Laura Dern, Sam Neil und Jeff Goldblum ihre berühmten Jurassic Park-Figuren aus dem ersten Film in einer der Werbespots erneut spielen werden.

Diesmal jedoch ist es ein wenig anders, als wir uns vielleicht an den Film erinnern. Sehen Sie sich das vollständige Video unten an.

Siehst du den Super Bowl – und wer wird deiner Meinung nach gewinnen?