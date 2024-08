Laura Dern findet Teile von Jurassic Park heute geradezu unangemessen

HQ

Wie oft denken Sie darüber nach, wie viele Jahre zwischen den Hauptdarstellern in einem Film liegen? Sicherlich hat sich im Laufe der Jahre viel verändert und wenn man auf einige der älteren Filme zurückblickt, dann ist das nicht ohne Reaktion von Zeit zu Zeit.

Etwas, das Laura Dern selbst zur Kenntnis nahm, als sie neulich vom Time Magazine interviewt wurde und über ihre Gedanken zu Jurassic Park sprach, einem Klassiker, der jetzt mehr als 30 Jahre alt ist.

Dern war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 23 Jahre alt, was vielleicht schwer zu glauben ist, da sie viel älter aussieht und sich auch so fühlt und mit Neill verglichen werden kann, der fast doppelt so alt war wie sie.

Sie sagte der Times:

"Nun, es fühlte sich absolut angemessen an, sich in Sam Neill zu verlieben. Und erst jetzt, als wir in einem Moment des kulturellen Bewusstseins für das Patriarchat zurückkehrten, dachte ich: 'Wow! Wir sind nicht im gleichen Alter?' "

Sie fuhr fort und sagte:

"Das war damals ein völlig angemessener Altersunterschied für einen Hauptdarsteller! Es ist mir nie in den Sinn gekommen, bis ich eine Zeitschrift aufschlug und es einen Artikel mit dem Titel "Alte Idioten und Mädels" gab. Leute wie Harrison Ford und Sean Connery agieren mit viel jüngeren Leuten." "Und da war ich, auf der Liste. Ich dachte: 'Komm schon. Das kann nicht wahr sein." "

Zu beachten ist allerdings, dass der Altersunterschied zwischen den Figuren im Film derselbe ist wie in dem Buch, auf dem er basiert.

Haben Sie über den Altersunterschied zwischen den Charakteren von Dern und Neill nachgedacht, und ist er etwas, das Sie in heutigen Filmen beachten?

