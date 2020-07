Launch-Video von Hellpoint erinnert: Koop-Soulslike ab sofort verfügbar

Diese Woche feierte Hellpoint sein Debüt, ein Soulslike vom Entwickler Cradle Games. Der Titel ist uns leider durch die Finger geronnen und scheint in der Community auch eher gemischte Gefühle hervorgerufen zu haben (dabei wird der Großteil der Spieler erst jetzt am Wochenende einsteigen und sich ein eigenes Bild machen können) - zumindest wenn man den Steam-Rezensionen glaubt. Wer Lust auf einen kooperativen Dark-Souls-Klon mit Kniff im Weltraum hat, der kann sich auf Playstation 4, Xbox One und PC danach umsehen. Wie erst kürzlich bestätigt wurde, ist der Start des Spiels auf Nintendo Switch verschoben worden. Der Preis für das Spiel beträgt zwischen 30 und 35 Euro. Unten seht ihr den neuen Launch-Trailer mit hübschen CGI-Sequenzen.

