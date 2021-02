Launch-Trailer zu Little Nightmares 2 / Erfolgsmeldungen zum Vorgänger

You're watching Werben

Morgen erscheint mit Little Nightmares 2 die Fortsetzung des überaus schicken Gruselspiels aus dem Hause Bandai Namco/Tarsier Studios. Zu diesem Anlass wurde nun ein Launch-Trailer ins Netz gestellt, der auf die Veröffentlichung des Little-Nightmare-Nachfolgers einstimmt.

Zudem erreichte uns via My Nintendo News die Nachricht, dass sich der Vorgänger bis zum Jahresende 2020 laut Publisher Bandai Namco bereits mehr als drei Millionen Mal verkauft hat. Im Mai 2020 lag die Zahl noch bei knapp zwei Millionen Verkäufen. Zudem heißt es, dass seit dem 1.1.2021 bereits eine weitere Million neuer Spieler dazugekommen sei. Diese Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen, da das erste Little Nightmares im Januar 2021 kostenlos im Epic Games Store angeboten wurde.

Den Launch-Trailer zu Little Nightmares 2 könnt Ihr weiter oben sehen. Unsere Kritik zu Little Nightmares 2 findet Ihr hier.