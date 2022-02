Launch-Trailer zu Destiny 2: The Witch Queen zeigt eifrigen Hütern frische Bilder der Hexenkönigin Savathûn

HQ

In wenigen Tagen erscheint Destiny 2: The Witch Queen auf allen Plattformen und weil uns Bungie mal wieder die Welt versprochen hat, sind aktuell sehr viele Leute überaus aufgeregt. Im brandneuen Trailer erhaschen wir einen gar nicht so flüchtigen Blick auf die große Antagonistin dieser Erweiterung - die Hexenkönigin Savathûn. Die hiesige Anführerin der Scharr haben wir bereits zuvor einige Male erblicken können, doch noch nie in ihrer ungekrönten Form.

Das neue Video enthält auch einige Aufnahmen von Hive-Kreaturen, die Hüterklassen nachempfunden sind. Wenn ihr mehr über die kommenden DLC-Inhalte erfahren wollt, könnt ihr euch in diesem Artikel einen Überblick verschaffen. Am 22. Februar um 18:00 Uhr startet das neue Add-On auf allen Plattformen.