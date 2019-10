Launch-Trailer und Videokritik zu MediEvil auf der PS4

Vor 21 Jahren ist das Original-MediEvil auf der Ur-Playstation erschienen, doch frühe 3D-Polygone sind nun einmal schlecht gealtert, weshalb sich das Game heutzutage kaum noch jemand in dieser Form ansehen will. Stattdessen könnt ihr auf das hochwertige Remaster von Other Ocean Interactive zurückgreifen, das mit viel Aufmerksamkeit und Unterstützung der damaligen Entwickler zustande gekommen ist. Heute erscheint dieses Spiel auf der PS4 und wir haben für euch alle nötigen Informationen an einen Ort gesammelt. Roy aus England hat eine Kritik geschrieben, unsere GRTV-Crew eine Videokritik basierend auf seinen Eindrücken produziert und Sony unterstützt uns mit einem schicken Launch-Trailer. Fröhliches Retro-Gruseln wünschen wir pünktlich zu Halloween.

