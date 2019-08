Launch-Trailer und Review-Eindrücke von Control am Start

Control war in den letzten Wochen ein präsentes Thema bei uns, da Teile unserer Redaktion große Fans des finnischen Entwicklers Remedy Entertainment und deren einzigartigen Actionspielen sind. Das neueste Werk erscheint morgen auf PS4, PC und Xbox One und wir konnten uns bereits in der vergangenen Woche ausgiebig damit beschäftigen. Ob das Teil was kann und mit welchen Erwartungen ihr an den Titel herantreten solltet, das erklärt euch unsere Autorin Lisa in ihrer geschriebenen Kritik. Unten haben wir außerdem den Launch-Trailer von Control am Start, der im Messetrubel der Gamescom vollkommen untergegangen ist. Unsere Videokritik ist ebenfalls am Start, falls ihr unsere Eindrücke lieber auf diesem Wege konsumiert. Nehmt ihr das Game mit?

