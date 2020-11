Launch-Trailer bestätigt: Godfall bleibt ein halbes Jahr PS5-exklusiv

Counterplay Games und Gearbox bereiten sich auf den Start des glänzenden Action-Titels Godfall vor und am Abend haben die Entwickler in einem Livestream frisches Gameplay präsentiert, um die Fans auf den Verkaufsstart in der kommenden Woche vorzubereiten. Wir konnten neue Orte, Feinde und Waffen ausmachen und selbstverständlich gab es auch einen Bosskampf im Soulslike-Stil zu sehen. Die wichtigste Meldung hat sich jedoch im neuen Launch-Trailer versteckt, denn dort bestätigt Sony, dass Godfall ab dem 12. Mai 2021 nicht mehr konsolenexklusiv auf der Playstation 5 verfügbar sein wird. Klingt ganz so, als wäre der Exklusivdeal mit Sony auf ein halbes Jahr beschränkt.

