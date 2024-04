Launch-Gerüchte machen weiter die Runde, da Star Wars Outlaws Vorbesteller-Promos erscheinen

HQ

Während wir uns gefragt haben, wann Ubisoft das nächste Abenteuer, das in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt, tatsächlich in die Hände der Spieler legen wird, scheinen die neuesten Ereignisse darauf hinzudeuten, dass wir sehr bald eine feste Bestätigung haben werden und dann nicht lange danach Zugriff auf das eigentliche Spiel haben werden.

Ende letzter Woche kündigte Ubisoft an, dass der Story-Trailer zu Star Wars Outlaws diese Woche erscheinen würde, morgen (9. April), um genau zu sein. Dies führte zu einer Aufregung, da Ubisoft zuvor Story-Trailer verwendet hat, um entweder ein Veröffentlichungsdatum für ein Spiel festzulegen oder um zu signalisieren, dass ein Spiel bald da ist, während andere Projekte, wie z. B. Assassin's Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora aus dem letzten Jahr, ihre jeweiligen Story-Trailer nur ein paar Monate vor der Veröffentlichung erhielten.

Nach dieser Ankündigung haben einige Fans (danke Wccftech) bemerkt, dass Vorbesteller-Promos für Star Wars Outlaws in Geschäften auf der ganzen Welt auftauchen, was darauf hindeutet, dass Ubisoft kurz davor steht, den Marketing-Zug für das Spiel in Gang zu bringen. Könnte Ubisoft vor diesem Hintergrund in seine üblichen Fußstapfen treten und morgen mit dem Story-Trailer ein Veröffentlichungsdatum für Star Wars Outlaws ankündigen? Du sagst es uns.