Late Night with the Devil gibt uns die Talkshow aus der Hölle

Abgesehen von der Graham Norton Show und Conan, als er noch seine eigene Fernsehsendung hatte, scheinen die meisten Late-Night-Talkshows ziemlich irritierend und/oder einfach nur langweilig anzusehen zu sein. Late Night with the Devil bietet uns eine erschreckende Alternative zu den Talkshows von heute.

Der Film spielt im Jahr 1977, als ein Talkshow-Moderator beschließt, sich mit dem Paranormalen anzulegen. Er bringt jemanden ins Spiel, der dann von einem Dämon besessen ist, Dinge sieht, die nicht da sind, und, wie uns die Zusammenfassung der Handlung sagt, "das Böse in die Wohnzimmer der Nation" entfesselt.

Schaut euch den Trailer unten an und haltet Ausschau nach Late Night with the Devil, denn der Film wird am 22. März Premiere feiern.