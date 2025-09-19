Late-Night-Moderatoren versammeln sich hinter Jimmy Kimmel

HQ

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Jetzt haben sich US-amerikanische Late-Night-Moderatoren zusammengetan, um Jimmy Kimmel zu verteidigen. So verurteilte Stephen Colbert den Schritt als Angriff auf die Meinungsfreiheit, während Jon Stewart sich in seiner Show über politische Einmischung lustig machte. Unterdessen drückte Jimmy Fallon seine Unterstützung für Kimmel aus und versprach, weiterhin über die Aktivitäten des Präsidenten zu berichten, und Seth Meyers kritisierte die Versuche, die Stimmen der Medien zu unterdrücken. Der ehemalige Präsident Obama warnte, dass der Druck der Regierung auf die Medien den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes untergraben könnte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun.