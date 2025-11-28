HQ

Das Battle-Royale-Konzept wurde in verschiedenen Medienlandschaften so sehr erprobt, dass seine sehr spezifische Struktur uns weder überrascht noch schockiert. Ob es nun The Hunger Games, Squid Game oder Ready or Not – wir alle wissen, wie das servierte Gericht immer wieder schmeckt, aber das heißt nicht, dass es nicht gut schmeckt.

Nehmen wir Last Samurai Standing als Beispiel. Das Konzept ist vertraut: Fast 300 ehemalige Samurai werden während der Meiji-Ära Japans, also Ende des 19. Jahrhunderts, zu einem mysteriösen Organisator gelockt. Der Organisator startet ein tödliches Spiel namens Kodoku, bei dem man andere Teilnehmer töten, kleine Token sammeln, sie an verschiedenen Kontrollpunkten entlang einer Route von Kyoto nach Tokio präsentieren und so beweisen muss, dass man der Beste ist. Es ist ein Ausscheidungsrennen, ähnlich wie viele andere Battle-Royale-ähnliche Erlebnisse, und die Handlung nimmt entsprechend Gestalt an.

Glücklicherweise gelingt es den nur sechs Episoden der Serie, den Zuschauer auf andere Weise als durch ein wirklich innovatives Konzept zu beeindrucken. Obwohl alles etwas anime-codiert ist, mit mysteriösen Figuren, die fast unmenschlich stark und tödlich erscheinen und allmählich ins Rampenlicht der Serie treten, während unsere Hauptfigur Shujiro Saga und eine junge Frau namens Futaba Katsuki, die er beschützen will, vom Anfang bis zum Ende des Spiels reisen, ist diese Formel sehr effektiv. Saga selbst ist eine facettenreiche Figur, und die Serie schafft es sehr effektiv, den Rahmen des Spiels selbst mit kleinen Anklängen vergangener Traumata und persönlichen Verbindungen zwischen den Beteiligten zu erweitern.

Aber vor allem bietet es in der besten Anime-Tradition den Rahmen für einige wirklich fantastische Kampfszenen, die brutale, schmutzige und gewalttätige Einstellungen nahtlos mit leicht karikiertem Einsatz von Zeitlupe und CG-Übertreibungen verbinden. Es gehört zweifellos in die Kategorie "Realität+", wo realistische Glaubwürdigkeit zugunsten visuell spektakulärer Sequenzen geopfert wird, aber es trägt definitiv zum Unterhaltungswert bei.

Insgesamt sind die Produktionswerte hier extrem hoch, und obwohl die Handlung, abgesehen von den engen Verbindungen, die wir mit den wenigen Kernfiguren unter der Hauptrolle von Saga aufbauen, in nur sechs Episoden nicht ganz Fuß fassen kann, könnte man auch argumentieren, dass diese Serie wirklich keine Zeit verschwendet. Wir kommen hier direkt zum Punkt – buchständlich – und mit einer interessanten und intensiven Prämisse als Rahmen ist die Serie selten langweilig.

Hier und da fehlt ihm etwas mehr Flair. Aus nächster Nähe liefert die Serie die nötigen Kämpfe, das Charakterdrama und die Spannung, aber es gibt kaum echte narrative Neuerungen. Aber wenn du eine Vorliebe für Battle-Royale-Erzählungen hast, und vielleicht besonders für Schwertkampf, dann steht hier eine spektakuläre Serie bevor, die von Anfang an richtig loslegt und bis zum Ende selten nachlässt.