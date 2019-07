Last of Us 2 ist "Naughty Dogs bisher ambitioniertestes Projekt"

The Last of Us: Part II ist eines der meist erwarteten Spiele. Auch wenn das Spiel keinerlei Hilfe dabei brauch noch mehr Hype zu generieren, ging Troy Baker (der Joel spielt) in einem Interview mit Push Square auf die Größe der Fortsetzung ein.

''Ich kann dir sagen: Es ist das mit Abstand ambitionierteste Projekt das Naughty Dog jemals gemacht hat, ohne Zweifel'', erzählte er auf der Manchester Comic Con. ''Es ist viel größer als ich es für möglich gehalten habe.''

Baker sprach außerdem über die Gerüchte, dass das Spiel bereits im Februar nächsten Jahres herauskommen würde. Das Gerücht stammt von Ashley Johnson, der Schauspielerin hinter Ellie.

''Es erscheint am 31. Februar, das hat [Johnson] gesagt - Leute haben es einfach aus dem Kontext genommen'' , scherzte er. ''Wow, sie hat bestimmt einen Anruf von Sony bekommen und gesagt bekommen 'Sei leise!' und sie meinte, 'Leute, es ist ein verdammter Witz!''

Es gab bereits viele Spekulationen über ein Releasetermin für Naughty Dog's Projekt, doch bisher wurde nichts konkretes enthüllt. Laut Gerüchten sollten wir während des State of Play-Livestreams vor einigen Monaten etwas erfahren, doch bisher gab es keinerlei Informationen.

Seid ihr ebenfalls gespannt auf das Spiel?

