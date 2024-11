Last-Minute-Tor rettet Atlético de Madrid und lässt PSG in einer unvergesslichen Champions-League-Nacht ertrinken

HQ

Manchmal ist Fußball einfach nur Fußball Er lässt sich nicht mit irgendwelchen Zahlen oder Metriken erklären. Das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Atlético de Madrid am gestrigen Abend wurde klar von den Franzosen dominiert: Sie hatten 72% Ballbesitz und schossen 22 Mal, davon 9 auf das Tor, während Atleti im gesamten Spiel nur 4 Schüsse abgab.

PSG hatte zudem 6 Eckbälle. Der letzte Treffer fiel in der letzten Minute, doch der Ball landete direkt in den Händen von Oblak. Der Torhüter hätte sich dafür entscheiden können, das Spiel zu verlangsamen und die letzten Sekunden verstreichen zu lassen und sich mit einem bitteren Schweißausloschen zufrieden zu geben. Doch er setzte den Ball mutig in Bewegung und kreierte einen schnellen Konter.

Von Griezzman auf den eingewechselten Ángel Correa, der nach 92:43 Minuten von 93 Toren traf und den vielleicht wichtigsten Sieg der bisherigen Saison für die "Colchoneros" bescherte, die ernsthaft Gefahr liefen, aus der Champions-League-Phase geworfen zu werden.

Der Parc des Princes verstummte nach dem unerwarteten Tor und der unerklärlichen Niederlage für Frankreichs Spitzenmannschaft, die in allen Wettbewerben, auch in der Champions League, nur ein weiteres Spiel verloren hatte.

Atlético ist nun 23 von 36 Teams in der Ligaphase und hat es nur knapp unter die besten 24 Mannschaften geschafft, die ins Achtelfinale einziehen. PSG hat mit 4 Punkten 25 Punkte. Aber es sind noch vier Spieltage bis zum Ende dieser Ligaphase aus diesem neuen UCL-Format.