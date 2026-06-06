Last Harbor bringt 2027 Zombie-Überlebensaction auf dem PC auf dem PC

Während des Summer Game Fest drehte sich eine der vielen Enthüllungen um den Entwickler tinyBuild, der der Welt sein Open-World-Multiplayer-Survival-Crafting-Spiel namens Last Harbor zeigte.

Das Spiel spielt in einer persistenten offenen Welt, und das Konzept dieses Spiels ist es, eine Zombie-Apokalypse zu überleben, indem man sich auf den offenen Wellen in einem treuen Boot ein Leben aufbaut. Natürlich fällt das Leben auf dem Meer nicht leicht, und du wirst damit beauftragt, Fische zur Nahrung zu fangen, Ressourcen zu finden, um dein Schiff aufzurüsten, mit einem praktischen Kajak zu erkunden und dabei die Untoten abzuwehren, die dich nur in ihre Reihen aufnehmen wollen.

Die narrative Gliederung des Spiels wird folgendermaßen erklärt: "Die Menschheit ist gefallen. Die Untoten streifen über das Land, und die wenigen verbliebenen Überlebenden sind ins Meer gegangen, um Zuflucht zu suchen. Entweder allein oder mit einer Gruppe von Freunden musst du dein Schiff warten und aufrüsten, Expeditionen ins Land organisieren, um Vorräte wie Treibstoff, Waffen und Medizin zu beschaffen, und Zombiehorden ausweichen, um zu überleben.

"Aber jede Expedition könnte deine letzte sein. Es sind nicht nur die Zombies, die in Last Harbor auf Blut aus sind!"

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Ankündigungstrailer zu Last Harbor sehen, zusammen mit einer Reihe neuer Bilder zum Spiel, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass der Launch für irgendwann 2027 auf dem PC geplant ist.