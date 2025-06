Last Flag ist ein stylischer Multiplayer-Team-Shooter im Stil der 70er Jahre

Night Street Games hat gerade einen Auftritt auf der diesjährigen Summer Game Fest gehabt, um der Welt seinen kommenden teambasierten Multiplayer-Shooter Last Flag vorzustellen. Dies ist ein Online-Titel, in dem zwei Teams in einer Reihe von Aktivitäten und Modi gegeneinander antreten, die jeweils Teil eines im Fernsehen übertragenen Wettbewerbs mit 70er-Jahre-Flair sind.

Auf der Steam-Seite heißt es: "Last Flag ist Capture the Flag, neu konzipiert als spaßiger, rasanter Third-Person-Team-Shooter. Meistere mächtige Kandidaten, erkunde beeindruckende Schlachtfelder und finde deinen ganz eigenen Spielstil, während du in der heißesten Spielshow der Welt um Ruhm und Ehre kämpfst."

Das Spiel bietet eine Reihe einzigartiger Charaktere, die jeweils leicht unterschiedliche Dinge tun und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das Gameplay dreht sich um eine Idee, bei der du zuerst auswählen musst, wo du die eigene Flagge deines Teams verstecken möchtest, und sie dann verteidigen musst, während du gleichzeitig Angriffe auf die feindliche Flagge startest, die an einem anderen Ort versteckt wurde.

Es ist ein farbenfroher und lebendiger Shooter, der zweifellos das Interesse vieler wecken wird, wenn er irgendwann im Jahr 2026 auf dem PC erscheint. Schauen Sie sich unten ein paar Bilder des Spiels an.