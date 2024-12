Last Breath führt uns im Februar auf den Meeresboden für spannende Nervenkitzel

Es ist nur natürlich, dass die Menschen ein gewisses Unbehagen oder Angst vor den Ozeanen haben, aber wenn Sie das noch nie erlebt haben, dann wird vielleichtFocus Features das bevorstehende Projekt der Funke sein, der ein wenig Thalassophobie in Ihnen weckt.

Der Film ist unter dem Namen Last Breath bekannt und dreht sich um ein paar Taucher, die sich bei einer routinemäßigen Wartungsaufgabe für eine Ölplattform mit wütenden Elementen und einer wirklich schrecklichen Rettungsmission auseinandersetzen müssen. Die Idee ist, dass bei dieser Mission einer der Taucher von seiner Ankerleine getrennt wird und mit einer begrenzten Luftzufuhr auf dem Meeresboden gefangen bleibt. Der andere Taucher hat dann die Aufgabe, seinen Freund zu finden und ihn vor einem grausamen Schicksal zu retten. Es basiert auf der wahren Geschichte des Tauchers Chris Lemons, über den du ein bisschen mehr lesen und seine beängstigende Geschichte sogar in Videoclips sehen kannst, indem du auf seine eigene Website gehst.

Last Breath wird Simu Liu, Woody Harrelson und Finn Cole in den Hauptrollen spielen, und wie in der offiziellen Synopsis und dem Trailer zu sehen ist, können Sie diese unten sehen. Laut dem Premierendatum des Films wird er voraussichtlich am 28. Februar 2025 weltweit in die Kinos kommen.

"Ein herzzerreißender Film, der erfahrenen Tiefseetauchern folgt, wie sie gegen die tobenden Elemente kämpfen, um ihr Crewmitglied zu retten, das Hunderte von Metern unter der Meeresoberfläche gefangen ist. Basierend auf einer wahren Geschichte ist LAST BREATH eine elektrisierende Geschichte über Teamwork, Widerstandsfähigkeit und einen Wettlauf gegen die Zeit, um das Unmögliche zu schaffen."