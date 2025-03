HQ

Seien wir ehrlich, das Einzige, was diesen ohnehin schon dichten, gut gemachten Film verbessern könnte, wäre, wenn das Ganze damit endet, dass Creed -Sänger Scott Stapp auf dem Bug des Schiffes steht und die Tiefseetaucher in die Nordsee schickt, während er die unglaublichen 90er-Jahre-Hits der amerikanischen Post-Grunge-Band spielt. Ansonsten habe ich hier so gut wie nichts zu meckern. Last Breath ist fantastisch.

Es ist dunkel, verschwommen, klaustrophobisch und wirklich aufregend.

Last Breath basiert auf der wahren Geschichte des Tauchers Chris Lemons, der bei einer Tiefseereparatur in der Nordsee nur einen Mikromillimeter am Ende des Todes war. Das Boot, an dem die Taucherglocke verankert war, aus der er und sein Kollege David Yuasa stiegen, um den Grund zu erreichen und einen Teil einer Ölpumpe zu reparieren, wurde während eines Sturms weggerissen, wodurch Chris' Nabelschnur (Tauchbegriff für eine kombinierte Sicherheitsleine/Sauerstoffversorgung) riss und er ohne Kommunikationsmittel auf den pechschwarzen Meeresboden trieb. funktionierender Kompass oder Lichter. In 99 von 100 Fällen wäre dieser Taucher dort unten auf dem Meeresboden gestorben, weil das Boot an der Oberfläche auch nicht vor Anker gehen konnte, da er Gefahr lief, die Ölpipelines auf dem Meeresgrund zu durchstechen und damit eine massive Naturkatastrophe auszulösen. Die engsten Kollegen von Lemons, Dave Yuasa und Duncan Allcock, starteten jedoch eine Rettungsaktion, und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Dies geschah im Jahr 2012 und dieser Film profitiert von dem gleichnamigen Dokumentarfilm des Regisseurs, der vor sechs Jahren veröffentlicht wurde.

Harrelson ist, wie immer, absolut goldrichtig als kampferprobter Veteran.

Last Breath ist einer der wenigen in Hollywood produzierten Thriller, die auf wahren Ereignissen basieren, bei denen es nicht nötig war, die Dinge aufzupeppen und Ereignisse und Zeitlinien neu zu arrangieren, um ein exzessives Drama zu erzeugen. Stattdessen hat sich Regisseur Alex Parkinson die Zeugenaussagen der Taucher angehört, viel recherchiert und eine Geschichte erzählt, die laut Lemons, Yuasa und Allock sehr nah an dem ist, was tatsächlich passiert ist. Das ist natürlich sehr gut. Und wenn überhaupt, fällt auf, dass der Film in Bezug auf mitreißende dramatische Musik und kitschige Einzeiler abgeschwächt wurde. Dies ist eine klassische Geschichte über das Überleben der Menschheit in ihrer reinsten Form, und sie musste nie aufgepeppt werden, nicht einmal mit einem winzigen Milligramm Kochsalz.

Zitronen überlebten 97 Meter unter dem Meeresspiegel für 29 Minuten Oberflächensauerstoff. Niemand weiß heute, wie es dazu kam. Kein Arzt oder Wissenschaftler kann erklären, wie es überhaupt möglich ist, was diese Geschichte noch faszinierender macht. Es gibt Theorien, dass eine einzigartige Kombination aus Druck/Tiefe und Temperatur Lemons' Leben gerettet hat, aber niemand weiß es genau.

Last Breath ist, obwohl die Berührung von Creed fehlt, wirklich gut. Woody Harrelson ist genau richtig als ergrauter, menschlicher, fürsorglicher Veteran, und Simu Liu ist in Ordnung als eisiger, analytischer Regelbrecher, während Finn Cole als Newcomer Lemons einen starken Job macht. Im Ernst, schauen Sie sich das an.

