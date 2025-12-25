Lasst uns Weihnachten zu den süßen Melodien von Wii Party feiern

HQ

Es ist kaum die meistgefragte Ergänzung, aber Tatsache ist, dass Wii Party einen ziemlich eingängigen Soundtrack in jener leicht auffahrmusikähnlichen Kategorie hatte, in die viele Wii-Spiele fallen. Und jetzt kannst du es so oft hören, wie du willst, zumindest wenn du Switch Online-Abonnent bist.

Nintendo hat den Soundtrack, mit allen 76 Titeln, die sich über zwei Stunden und sechs Minuten erstrecken, seiner Nintendo Music App hinzugefügt.

Falls Sie Wii Party beim Erscheinen verpasst haben: Es wurde 2010 als eine Art alternative Mario-Party-Titel mit Miis in den Hauptrollen veröffentlicht. Es wurde von NDcube (heute Nintendo Cube) entwickelt, das dann ab Mario Party 9 die Mario Party-Reihe von Hudson übernahm.

Aber genug geredet, wenn du während der Weihnachtsferien zu den Melodien von Wii Party entspannen möchtest, kannst du das ab jetzt tun.