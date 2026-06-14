"Lass uns nicht versuchen, [James Bond] zu wecken", sagt Idris Elba

Der Schauspieler Idris Elba, von dem gemunkelt wurde, dass er für die Rolle von James Bond im Rennen war, sagte, dass dieses Gerücht nicht nur nie real war, sondern auch gesagt hat, dass er nicht möchte, dass ein neuer Bond versucht, mit der modernen Welt Schritt zu halten. Konkret glaubt Elba, Bond sei auf eine bestimmte Weise geschrieben worden, und dagegen zu handeln, vermeidet die Figur davon, Bond zu sein.

"Es war nie echt. Es war immer nur ein Gerücht", sagte Elba in einem Interview mit GQ über die Berichte, dass er stark für die Rolle von Bond in Betracht gezogen wurde. Die Berichte begannen bereits 2008, und Elba ist immer wieder ein Name, der immer wieder erwähnt wird, wann immer das Thema Daniel Craigs Bond-Nachfolger erwähnt wurde.

"Ich hatte immer das Gefühl, dass das keine realistische Sache ist," fuhr Elba fort. "James Bond wurde so geschrieben, wie er geschrieben wurde, aus einem bestimmten Grund. Aber ich wurde dadurch gepriesen. Und außerdem denke ich, realistisch betrachtet, dass manche Märkte das einfach nicht akzeptieren. Bond ist weltweit groß. Und [das Publikum] wird nicht [alle] einen schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann als Bond wählen. Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt."

"Bond ist so unrealistisch, ein Hauch von Realität ist gut, aber lass uns nicht versuchen, es woke zu machen. Ich denke, man muss rein sein in dem, was es ist: Eskapismus. Versuche nicht, den Geschmack der Welt zu beantworten. Sei einfach Bond."

Elbas Haltung kommt zu einer Zeit, in der Amazon seine filmischen Bond-Pläne streng geheim hält. Wir haben gerade Patrick Gibson als Bond in 007 First Light gesehen, einem Spiel, das (trotz einiger Online-Trolle) sehr im Stil von Old-School-Bond wirkt, mit modernem Flair. Da bestimmte Zuschauer immer einen Wutanfall bekommen, wenn das Wort "woke" erwähnt wird, stellen wir uns vor, dass Amazon tun wird, was Elba vorschlägt, auch wenn er nicht mehr für Bond im Rennen ist.