Lass nicht zu, dass Spieler deine Spiele diktieren, sagt Path of Exile Co-Schöpfer

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Das Feedback der Spieler ist lebendiger als je zuvor im Gaming. Dank des Aufstiegs und Erfolgs von Early-Access-Veröffentlichungen fungieren viele Spiele mit ihren ersten Spielern im Grunde als Playtester, mit unterschiedlichem Erfolg. Wenn ein Entwickler jedoch seine Spielerschaft betrachtet und denkt, dass es sich lohnen könnte, seine Nutzer um Feedback zur Richtung eines Spiels zu befragen, Path of Exile hat Co-Schöpfer Chris Wilson einen Rat: Lasst es.

In einem Video auf seinem YouTube-Kanal (aufgenommen von GamesRadar+) erklärte Wilson, dass das Befragen von Spielern ein schlechter Weg sein kann, um die nächsten Schritte für das eigene Spiel zu entscheiden. "Ich sage nicht, dass du nicht auf deine Spieler hören solltest. Natürlich solltest du das", erklärt Wilson. Er sagt, dass Entwickler darauf achten müssen, wie die Spieler spielen, worauf sie sich konzentrieren, auf Beschwerden achten und mehr, aber dass "es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Zuhören auf Feedback und der Bitte der Spieler, dir bei der Entscheidung zu helfen, wie deine Vision für das Spiel sein soll."

Die Spieler zu bitten, die Richtung eines Spiels zu bestimmen, ist ein Zeichen dafür, dass ein Entwickler keine klare Vorstellung davon hat, wohin ein Spiel steuert, was nicht gerade Vertrauen weckt, wie Wilson erklärt. Es gibt auch das Problem der Erwartung. "In dem Moment, in dem du deinen Spielern eine Idee vorstellst und sie bittest, sich dazu zu äußern, deutest du an, dass sie auf dem Tisch liegt. Sie deuten an, dass es passieren könnte", sagte Wilson. Es ist also am besten, den Leuten keine Hoffnungen zu machen, es sei denn, man will ein Feature implementieren.

Wilson weiß auch, dass Spieler gut darin sein können, Probleme zu finden, aber da nur wenige von ihnen selbst Entwickler sind, wissen sie vielleicht nicht, wie sie Lösungen finden oder nützliche liefern können. Dies kann letztlich dazu führen, dass Entwickler sicherere, offensichtlichere Ideen riskanteren vorziehen, die sich langfristig auszahlen könnten. "Manchmal sind es genau die Dinge, die Spieler kurzfristig zurückschieben, die einem Spiel über die Zeit Tiefe, Bedeutung und Einprägsamkeit verleihen", sagt er.

Hören Sie also auf Ihre Spieler, aber hören Sie auch nicht zu genau hin. Für angehende Entwickler ist es schwierig.