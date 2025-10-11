Mach Platz, Jared Leto, David Dastmalchian will sich an Morbius versuchen

HQ

Da Sonys Spider-Man-Bösewicht-Universum nun (zum Glück) richtig in den Eimer getreten ist, besteht die Hoffnung, dass einige dieser berühmten Charaktere irgendwann in der Marvel Cinematic Universe debütieren werden. Besteht bei einem neuen Spider-Man-Film, der im Sommer 2026 in die Kinos kommt (vorausgesetzt, die Dreharbeiten werden nach der Verletzung von Tom Holland schnell wieder aufgenommen), das Potenzial, dass einige überraschende Gesichter auftauchen, Charaktere, die sonst bei Sonys Versuchen gescheitert wären?

Bei Marvel ist es immer unklar, aber es gibt einen Mann, der hofft, dass er irgendwann die Chance bekommt, eine Figur zum Leben zu erwecken, mit der Sony kürzlich königlich ins Bett hat. Nach dem Flop-Fiasko und dem Meme, das Morbius war, hat David Dastlmalchian verraten, dass er gerne versuchen würde, Morbius im MCU zu werden.

Im Gespräch mit The Direct drückt derselbe Mann, der Polka-Dot Man in The Suicide Squad dargestellt hat, Folgendes aus.

"Ich wollte schon immer einen Versuch mit Morbius, dem lebenden Vampir, machen. Ich würde gerne die Gelegenheit haben, Dr. Michael Morbius zu spielen. Oh mein Gott. Es gibt so viele großartige Charaktere im MCU, und ich war schon immer ein Fan des Horrors und der seltsameren Charaktere. Es würde mir Spaß machen, mit jedem von den West Coast Avengers herumzuspielen."

Wenn nicht Morbius, merkte Dastlmalchian auch an, dass er auch daran interessiert wäre, einen anderen vampirischen Marvel -Charakter zu spielen, und fügte hinzu:

"Ich liebe die Idee der Marvel-Version von Dracula, die ich immer geliebt habe. Ich dachte, dass jedes Monster-Zeug, die Midnight Suns, das Zeug, das Teil der alten Defenders war, cool sein würde."

Da hast du es also, Marvel: Wenn es an der Zeit ist, einen Vampir in das MCU zu bringen, weißt du, wen du anrufen musst. Glaubst du, Dastlmalchian würde einen guten Morbius oder Dracula abgeben?