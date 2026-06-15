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Nach monatelangen Konflikten haben die USA und Iran einen vorläufigen Friedensvertrag vereinbart. Die beiden Länder verhandeln schon seit einiger Zeit über Frieden, wobei US-Präsident Donald Trump oft in den sozialen Medien postete, dass ein Abkommen fast fertig sei, nur um dann diese Aussage zurückzunehmen und ernsthafte Drohungen gegen die iranische Regierung auszusprechen.

Laut Sky News wird das Abkommen die Straße von Hormus wieder öffnen und auch die US-Blockade Irans beenden. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif sagte, dass das Abkommen am Freitag offiziell in der Schweiz unterzeichnet werde. An diesem Tag wird auch erwartet, dass die Straße wieder geöffnet wird, wobei Trump sagt: "Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lass das Öl fließen!"

Anderswo im Nahen Osten scheint der Frieden der USA Israel nicht zu einem ähnlichen Abkommen zu bewegen. Für Israel hat sich nichts geändert, sagt Adam Parsons, Nahost-Korrespondent von Sky. Es scheint, als würde der Konflikt mit dem Libanon also weitergehen, aber bald wird Israels stärkster Verbündeter und standhaftester Verteidiger in den USA vorerst zurückziehen.