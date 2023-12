Larry "Major Nelson" Hryb schließt sich Midwest Games an

HQ

Bereits im Juli berichteten wir, dass Larry Hryb, besser bekannt unter seinem Spitznamen Major Nelson, Microsoft nach einer 20-jährigen Karriere im Xbox-Team verlassen hat. Damals verriet er lediglich, dass er " am nächsten Kapitel" in seinem Leben arbeiten würde, und jetzt wissen wir, was das ist.

Hryb hat sich den kürzlich gegründeten Midwest Games angeschlossen, einer Organisation, die sich der "Schaffung von Möglichkeiten für die zahlreichen Talente im Mittleren Westen und anderen unterrepräsentierten Regionen" in den USA widmet, die ihren Sitz in Green Bay (Wisconsin) hat und von der Football-Mannschaft Green Bay Packers und Microsoft finanziert wird. Sein neuer Titel ist Kommunikationsberater, und er sagt:

"Großartige Ideen und Spiele können von überall her kommen. Deshalb freue ich mich sehr, Teil des Midwest Games-Teams zu sein, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Entwicklern in neuen Gebieten des Landes dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Ich freue mich darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das meine Leidenschaft für Innovation und Kreativität teilt."

Klingt nach einer großartigen Rolle für Major Nelson, der ein bekannter Fan von kreativen Indie-Titeln ist, und die Tatsache, dass Microsofts Geld immer noch bis zu einem gewissen Grad involviert ist, bedeutet hoffentlich, dass wir irgendwann auch auf Konsolen etwas Liebe aus dem Mittleren Westen sehen werden.