Larry "Major Nelson" Hryb deutet offen an, dass er zur Xbox zurückkehren möchte

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Phil Spencer war kaum als Xbox-Leiter in den Ruhestand gegangen, als der langjährige Xbox-Manager Larry Hryb (das öffentliche Gesicht des Xbox-Teams und Community-Leiter, am bekanntesten unter seinem Gamertag; Major Nelson), der etwa 20 Jahre an den Konsolen arbeitete, schrieb öffentlich in den sozialen Medien, dass er ein Treffen mit der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma wolle.

Offenbar betrachtete sie das als Priorität, denn nur eine Woche später erschienen die beiden auf einem gemeinsamen Foto, das bestätigte, dass sie sich kennengelernt hatten. Wir wissen nicht, was dort gesagt wurde, aber Hryb hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er offen für ein Xbox-Comeback ist. Am Montag wies jemand in den sozialen Medien darauf hin, dass das Xbox-Team nun einen Senior Manager, Xbox Brand and Reputation sucht, und taggte Hryb. Letzterer antwortete schnell und schrieb:

"Ich glaube, ich kenne jemanden, der perfekt für diese Rolle wäre."

Mit anderen Worten: Es klingt so, als wäre er noch nicht beim Xbox-Team zurück, aber er ist immer noch begierig darauf, als öffentliches Gesicht der Community zurückzukehren. Was meinst du, sollte Sharma den alten Xbox-Veteranen rekrutieren, oder ist es besser, einem neuen Talent eine Chance zu geben?