Larry Ellison löst Elon Musk als reichsten Mann der Welt ab

Heute früh haben wir die Nachricht erhalten, dass Elon Musk bald seinen Titel als reichster Mensch der Welt an diesen Mann verlieren könnte. Jetzt ist es offiziell. Larry Ellison hat Elon Musk an der Spitze der globalen Reichenliste überholt, nachdem die Oracle-Aktie im frühen Handel stark gestiegen ist. Das von Ellison mitgegründete Unternehmen lieferte stärker als erwartete Ergebnisse, die seinen Marktwert auf ein noch nie dagewesenes Niveau trieben und Ellisons Vermögen knapp über das von Musk anhoben. Die Rallye von Oracle markiert den größten Tagesgewinn in der Geschichte des Unternehmens und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach seinen Cloud-Services, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Während Ellison und Musk enge persönliche und geschäftliche Beziehungen pflegen, unterstreicht diese jüngste Verschiebung, wie der Appetit der Anleger auf KI-Infrastruktur nun das Vermögen auf höchstem Niveau neu definiert. Wenn Sie mehr Informationen erfahren möchten, können Sie sich natürlich unseren vorherigen Beitrag zu diesem Thema ansehen. Go!